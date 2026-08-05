Популярная блогерша получила вид на жительство в России

Блогерша Даша Дошик сообщила, что получила российский вид на жительство

Популярная блогерша Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова), родившаяся в Казахстане, получила в России вид на жительство. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«У меня есть вид на жительство. Россия, вперед! Ура!» — сказала Дошик. Она также показала документ и пропела фрагмент песни «Я русский», которую исполняет певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее Дошик в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она извинилась перед подписчиками за то, что публикует в канале только рекламу, и заявила, что ей очень нужны деньги на лечение.

В апреле 2025 года Дошик рассказала, что ей удалили крупную опухоль. Она добавила, что восстановление после операции проходило тяжело.