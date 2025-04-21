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19:16, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Известной российской блогерше удалили опухоль

Блогерша Даша Дошик рассказала о выздоровлении после удаленной опухоли на спине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: DO$HIK / YouTube 

Известная блогерша и певица Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) рассказала, что выздоровела после операции по удалению опухоли. Об этом она заявила в ролике, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Перовой, некоторое время назад она почувствовала дискомфорт около родинки на спине, но долго не придавала этому значения. После того, как воспаление увеличилось до размера кулака, директор блогерши заставила ее обратиться в врачу.

«Я прихожу в клинику, и выясняется, что это не просто прыщичек, не просто родинка, а добротная такая опухоль, которая проникла настолько глубоко, что пришлось делать операцию в четыре этапа», — вспомнила блогерша. Перова рассказала, что восстановление после операции далось ей нелегко, однако сейчас она полностью здорова.

Ранее известная американская телеведущая поделилась историей избавления от рака. Американская телеведущая и диктор новостей Моника Дин Кайзер успешно прошла курс лечения и победила колоректальный рак — злокачественную опухоль прямой кишки.

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