Глава МИД Польши нашел простое объяснение действий Орбана

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что тот, кто поддерживает Орбана, помогает РФ

Глава МИД Польши Сикорский нашел простое объяснение действий венгерского премьера Виктора Орбана, который, по его словам, оказывает помощь России. С точки зрения министра, в РФ поддерживают нынешнего венгерского лидера поскольку тот «саботирует Европейский союз, блокирует санкции и финансирование Украины». Своим видением ситуации представитель Варшавы поделился в X.

«Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Все действительно так просто», — написал Сикорский, который уже не первый месяц провоцирует Орбана. Так, ранее он отправил премьер-министру Венгрии изображение ордена Ленина, а в другом недавнем посте посчитал нужным заявить, что «на самом деле Виктор Орбан хочет продолжать покупать российскую нефть».

Нежелание Венгрии отказываться от нефти из России эксперты не раз объясняли в том числе особенностью нефтепереработки страны, настроенной еще со времен холодной войны именно на поставки Москвы. При этом значительные траты на изменения, связанные с полным переоборудованием предприятий, в ЕС стране компенсировать не намерены.

В Брюсселе уже не скрывают что в преддверии выборов, которые состоятся в Венгрии через две недели, ставка делается на поражение Орбана, что связано в том числе с полемикой вокруг финансирования Украины. «Я думаю, все рассчитывают, что он проиграет», — цитирует Reuters одного из евродипломатов.