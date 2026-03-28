13:13, 28 марта 2026

Глава МИД Польши нашел простое объяснение действий Орбана

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что тот, кто поддерживает Орбана, помогает РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Польши Сикорский нашел простое объяснение действий венгерского премьера Виктора Орбана, который, по его словам, оказывает помощь России. С точки зрения министра, в РФ поддерживают нынешнего венгерского лидера поскольку тот «саботирует Европейский союз, блокирует санкции и финансирование Украины». Своим видением ситуации представитель Варшавы поделился в X.

«Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Все действительно так просто», — написал Сикорский, который уже не первый месяц провоцирует Орбана. Так, ранее он отправил премьер-министру Венгрии изображение ордена Ленина, а в другом недавнем посте посчитал нужным заявить, что «на самом деле Виктор Орбан хочет продолжать покупать российскую нефть».

Нежелание Венгрии отказываться от нефти из России эксперты не раз объясняли в том числе особенностью нефтепереработки страны, настроенной еще со времен холодной войны именно на поставки Москвы. При этом значительные траты на изменения, связанные с полным переоборудованием предприятий, в ЕС стране компенсировать не намерены.

В Брюсселе уже не скрывают что в преддверии выборов, которые состоятся в Венгрии через две недели, ставка делается на поражение Орбана, что связано в том числе с полемикой вокруг финансирования Украины. «Я думаю, все рассчитывают, что он проиграет», — цитирует Reuters одного из евродипломатов.

