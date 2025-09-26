Нежелание Венгрии отказываться от нефти из России объяснили

Аналитик Мильчакова: Венгрия и Словакия могут перерабатывать только нефть из РФ

Стремление Венгрии и Словакии сохранить импорт российской нефти, не поддаваясь на давление Брюсселя и Вашингтона, связано помимо географических обстоятельств, а именно отсутствия выхода к морю, еще и с тем, что заводы в этих двух относившихся в годы холодной войны к Восточному блоку стран способны перерабатывать только нефть из России, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ее комментарий поступил «Ленте.ру».

НПЗ венгерской нефтеперерабатывающей госкомпании MOL и ее словацкой «дочки» Slovnaft изначально были рассчитаны на переработку отечественной нефти Urals, поделилась эксперт. Мильчакова отметила, что для изменения ситуации предприятия пришлось бы полностью переоборудовать, что повлекло бы дополнительные и значительные траты, которые Евросоюз не намерен компенсировать.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан уже фактически заявил, что в стране не желают отказываться от закупок российских энергоносителей, чтобы не терять миллиарды долларов и четыре процента ВВП. Мильчакова в связи с этим отмечает, что сохранение импорта Венгрией и Словакией российской нефти «может продлиться еще на десятилетия вперед».

«Несколько дней назад [президент США Дональд] Трамп убежденно заявлял, что его друг Виктор Орбан обязательно откажется после взаимных переговоров с США от импорта российских энергоресурсов, но в итоге фактически дезавуировал свое мнение», — сказала аналитик.

Стоимость нефти 26 сентября достигла двухмесячных максимумов, поднявшись выше 70,5 доллара за баррель. Такую динамику связывают с опасениями за поставки из РФ и реакцией рынка на новые призывы Трампа к отказу от покупки российских углеводородов.