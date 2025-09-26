Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 26 сентября 2025Мир

Орбан раскрыл детали разговора с Трампом об отказе от нефти из России

Орбан заявил Трампу, что экономика Венгрии окажется на коленях без нефти из РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что экономика республики «окажется на коленях», если Будапешт откажется от российских энергоносителей. Слова политика приводит Associated Press (AP).

«Я сказал президенту Трампу, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то экономические показатели страны моментально снизятся на 4 процента. (...) Таким образом, венгерская экономика оказалась бы на коленях», — отметил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, возможный отказ от российских энергоресурсов стал бы катастрофой для Венгрии. Он также подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из России, основываясь в первую очередь на свои национальных интересах.

23 сентября Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Он отметил, что поддерживает дружеские отношения с Орбаном, с которым мог бы обсудить такую возможность.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Потерявший на СВО ногу боец из Узбекистана получил российский паспорт после года отказов

    ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

    Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

    В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

    Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

    Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

    Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

    Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

    Семьям с детьми захотели упростить покупку жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости