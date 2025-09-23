Мир
21:08, 23 сентября 2025Мир

Трамп допустил отказ Венгрии от покупки нефти из России

Трамп: Венгрия может согласиться на прекращение закупок российской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил, что Венгрия может отказаться от закупок российской нефти. Его цитирует РИА Новости.

Американский лидер сообщил, что поддерживает дружеские отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, не исключив, что тот может перестать покупать нефть у России.

«Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться, и я думаю, что я это сделаю», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится якобы в ужасном состоянии. Он отметил, что причиной ее «разрушения» стал конфликт на Украине.

