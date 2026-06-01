11:56, 1 июня 2026

Краснодарская компания по ввозу машин исчезла с деньгами сотен клиентов

Более 250 россиян потеряли не менее миллиарда рублей на доставке машин из Кореи
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Более 250 клиентов краснодарской компании Din‑X Auto лишились сотен миллионов рублей, которые они отправили за доставку машин из Южной Кореи. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Обманутые покупатели рассказали, что сотрудники организации постоянно подгоняли их с внесением аванса, ссылаясь на скорый рост утилизационного сбора, и предлагали оплату частями. Клиенты привозили в краснодарский офис наличные и предоплату в размере от 2 до 9 миллионов рублей. Подписание договора при этом происходило дистанционно.

«Специалисты» компании перестали выходить на связь в середине декабря после того, как машины якобы доставили в Россию. Из мессенджеров исчезли все чаты. Проверка по идентификационным номерам (VIN) выявила, что машины находятся на корейских стоянках. Один из сотрудников «дилера» заявил, что его самого ввели в заблуждение, а полученные средства он перевел в криптовалюту и передал человеку по фамилии Жуков.

По словам пострадавших, схему разрабатывали с весны 2025 года. Организаторы записывали видео, на которых подставным покупателям выдавали ключи и автомобили. Также аферисты снимали ролики в офисах с реальными менеджерами в нескольких городах и оплачивали фальшивые положительные отзывы довольных клиентов.

В настоящее время сайты компании не работают, банковские счета заблокированы, задолженность по исполнительным производствам превысила 11 миллионов рублей. Контактные номера офисов и генерального директора недоступны.

По подсчетам пострадавших, предварительный ущерб составил больше одного миллиарда рублей. Большинство из них уже подали заявления в региональные отделения полиции.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов при автомобильной сделке.

