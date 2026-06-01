Краснодарская компания по ввозу машин исчезла с деньгами сотен клиентов

Более 250 россиян потеряли не менее миллиарда рублей на доставке машин из Кореи

Более 250 клиентов краснодарской компании Din‑X Auto лишились сотен миллионов рублей, которые они отправили за доставку машин из Южной Кореи. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Обманутые покупатели рассказали, что сотрудники организации постоянно подгоняли их с внесением аванса, ссылаясь на скорый рост утилизационного сбора, и предлагали оплату частями. Клиенты привозили в краснодарский офис наличные и предоплату в размере от 2 до 9 миллионов рублей. Подписание договора при этом происходило дистанционно.

«Специалисты» компании перестали выходить на связь в середине декабря после того, как машины якобы доставили в Россию. Из мессенджеров исчезли все чаты. Проверка по идентификационным номерам (VIN) выявила, что машины находятся на корейских стоянках. Один из сотрудников «дилера» заявил, что его самого ввели в заблуждение, а полученные средства он перевел в криптовалюту и передал человеку по фамилии Жуков.

По словам пострадавших, схему разрабатывали с весны 2025 года. Организаторы записывали видео, на которых подставным покупателям выдавали ключи и автомобили. Также аферисты снимали ролики в офисах с реальными менеджерами в нескольких городах и оплачивали фальшивые положительные отзывы довольных клиентов.

В настоящее время сайты компании не работают, банковские счета заблокированы, задолженность по исполнительным производствам превысила 11 миллионов рублей. Контактные номера офисов и генерального директора недоступны.

По подсчетам пострадавших, предварительный ущерб составил больше одного миллиарда рублей. Большинство из них уже подали заявления в региональные отделения полиции.

