14:03, 1 июня 2026Россия

Лантратова сообщила о возвращении более полутора сотен человек с Украины

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С территории Украины вернули более 160 мирных жителей, из них — 16 детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, ее слова приводит ТАСС.

«Силами аппарата уполномоченного по правам человека [в РФ] удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 — это дети», — сказала она.

Омбудсмен также анонсировала встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Во время нее планируется обсудить все вопросы о сотрудничестве аппаратов уполномоченных, в частности тему возвращения жителей Курской области.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в 2025 году с Украины вернули 120 жителей приграничного региона. Глава области также отметил, что на данный момент 332 человека остаются пропавшими без вести.

