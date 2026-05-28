Названо число возвращенных с Украины жителей Курской области

С Украины в 2025 году вернули 120 жителей Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, чьи слова приводит ТАСС.

Такие данные он озвучил в отчете об итогах деятельности правительства Курской области в 2025 году перед депутатами областной думы. По его словам, в реестр пропавших включили 2173 человека, из которых 1841 нашли.

Губернатор также отметил, что на данный момент 332 человека остаются пропавшими без вести.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 26 апреля 2025 года регион был полностью освобожден российскими войсками.

