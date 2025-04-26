«Тяжелая была битва. И русский солдат ее вытащил». Курскую область полностью освободили. Как это повлияет на ход СВО?

Министерство обороны России доложило Путину об освобождении Курской области

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В субботу, 26 апреля, было официально объявлено о возвращении села Горналь — последнего населенного пункта, остававшегося под контролем украинских солдат. Силы противника выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Что говорят российские официальные лица и военкоры о долгожданном успешном завершении новой Курской битвы и как эти события отразятся на ходе СВО — в материале «Ленты.ру».

Путину доложили, что Украина потеряла под Курском 76 тысяч солдат

Президент заслушал по видеосвязи доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, в ходе которого тот сообщил о восстановлении контроля над территорией Курской области. Он отметил, что Украина не смогла создать в регионе плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе. Общие потери ВСУ превысили 76 тысяч военнослужащих и 7700 единиц военной техники, уточнил Герасимов.

Глава государства в свою очередь поздравил весь личный состав, участвовавший в освобождении региона, а также отметил наиболее эффективно действовавшие подразделения — 76-ю дивизию ВДВ, 116-ю дивизию, спецназ «Ахмат» и морских пехотинцев. «С победой», — сказал Путин.

Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения Владимир Путин президент России

Впервые официально признано участие в боях под Курском военных КНДР

Начальник Генерального штаба отдельно отметил, что в освобождении Курской области приняли участие военнослужащие КНДР.

Это первое официальное сообщение об участии северокорейцев в боях на территории России

По словам Герасимова, они оказали значительную помощь в победе над ВСУ. Герасимов подчеркнул, что северокорейские солдаты и офицеры в ходе боев на территории приграничных районов региона продемонстрировали высокий профессионализм, а также проявили героизм, стойкость и мужество.

Ранее ни в Кремле, ни в военном ведомстве тему участия военных из КНДР не комментировали. Например, в декабре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на подобный вопрос, заявил: «Это вопрос к Минобороны».

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Белоусов встретил освобождение Курской области на командном пункте в регионе

26 апреля стало известно, что министр обороны России Андрей Белоусов во время поднятия государственного флага над селом Горналь находился на командном пункте группировки «Курск».

В ходе инспектирования войск глава военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука, который, в частности, рассказал о действиях российских солдат по ликвидации сил противника в регионе.

Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от украинских войск

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей Курской области с освобождением от ВСУ. Он заявил, что никто не сомневался в победе российских войск.

Мы ждали, мы с вами верили, мы не сомневались, что так будет. Этот день настал Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Он также поблагодарил солдат, которые участвовали в освобождении области. «Великий поклон нашим воинам, вечная слава им, вечная память тем, кто сложил свои головы и отдал свою жизнь за нашу страну и за нашу курскую землю», — отметил глава региона.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Что говорят военкоры о завершении боев под Курском

Военный корреспондент Евгений Поддубный отметил, что ВСУ понесли в Курской области тяжелейшие потери, и «родственники уничтоженных солдат и офицеров неприятеля должны "благодарить" своего диктатора Зеленского и западных кураторов, которые на войну смотрят по телевизору».

В результате вторжения противник уже потерял часть Сумщины... В результате вторжения самые боеспособные соединения ВСУ были обнулены и сейчас пытаются восстановить боеготовность. Способен ли Киев на активные действия? Конечно. Но после прорыва в Курскую область ни одно наступление врага не было успешным, а попыток было много. Война продолжается, но, как и 82 года назад, когда немцы были разбиты на Курской дуге, в новой Курской битве победили мы Евгений Поддубный военный корреспондент

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на то, что Киев отказывается признавать свое поражение в Курской области. Он отметил, что в украинском генштабе заявляют о продолжении сопротивления в «определенных районах» Курской и Белгородской областей.

«Еще бы! Как можно признать поражение, когда Зеленский в модных кроссах тусит на похоронах Папы и встречается с кураторами. Политически неграмотно. Исторически неверный момент», — поиронизировал журналист.

Наконец, военный блогер Юрий Подоляка акцентировал внимание на том, что процесс освобождения Курской области от ВСУ стал очень тяжелым и гораздо более длительным, чем хотелось бы думать в первые дни после вторжения украинских войск.

Это сражение длилось почти девять месяцев (а не три дня, как это виделось в начале августа). Тяжелая была битва. И русский солдат (вместе с северокорейскими товарищами по оружию) ее вытащил Юрий Подоляка военный блогер

Он также добавил, что, по его данным, зачистка Горнали пока не закончена и отдельные очаги сопротивления в селе еще могут оставаться.

Как часть Курской области оказалась в оккупации ВСУ

Массированное вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Спустя четыре дня в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). К 12 августа под контролем украинских войск находилось 28 населенных пунктов, в числе которых — город Суджа. Всего украинские подразделения захватили более 1268 квадратных километров территории области. Более 100 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Тысячи людей оказалась в оккупации.

5 сентября президент Владимир Путин заявил, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий. По данным Министерства обороны, к середине января 2025 года российские военные освободили 63,2 процента (801 квадратный километр) курской земли.

Также в январе 2025 года украинский президент Владимир Зеленский назвал данные о численности подразделений ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. По его словам, на тот момент она составляла 60 тысяч человек. В последующие месяцы территория Курской области, контролируемая ВСУ, постоянно уменьшалась.

11 марта стало известно об операции российских штурмовиков в Судже, в ходе которой бойцы сводного отряда численностью более 600 человек преодолели по газовой трубе около 15 километров и неожиданно для противника вышли на поверхность в его тылу. В результате спустя несколько дней при поддержке основной группировки была полностью освобождена Суджа.

По состоянию на 19 апреля российскими войсками было освобождено 99,5 процента (1260 квадратных километров) территории региона.

26 апреля от ВСУ был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь, где находился удерживавшийся ВСУ Горнальский монастырь.

К этому моменту российские войска установили контроль и над частью территории соседней Сумской области Украины, заняв более 90 квадратных километров.