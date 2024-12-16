Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 16 декабря 2024Россия

Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

Песков переадресовал МО вопрос о якобы гибели северокорейцев под Курском
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможной гибели северокорейских военнослужащих в Курской области.

Он предпочел не комментировать данные о появлении в регионе иностранных солдат. «Это вопрос к Минобороны», — сказал Песков.

Перед этим на Украине заявили, что ВСУ якобы нашли в Курской области 30 тел северокорейских военных.

Песков и ранее заявлял, что не имеет данных о солдатах из КНДР в России

19 ноября Песков также указывал, что вопрос о военных из КНДР — «скорее для наших военных, для нашей обороны».

До этого в ноябре пресс-секретарь президента отвечал на подобные вопросы в том же ключе. В октябре он говорил, что не располагает подобной информацией, а также называл данные о северокорейцах в зоне СВО «противоречивой информацией», и призвал относиться к ней так же.

Кроме того, он называл данные «похожими на очередную информационную утку».

Президент России Владимир Путин же в октябре комментировал заявления о наличии снимков с северокорейскими военными в РФ. «Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — говорил он.

Военкоры заявляли, что солдаты из КНДР штурмовали курское село

В декабре появились данные, что солдаты из КНДР участвовали в бою в Суджанском районе и штурмовали село Плехово. Военкор Юрий Котенок утверждал, что бойцы сил специальных операций (ССО) КНДР в начале декабря «прошли два километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенник и уничтожили [силы ВСУ]».

При этом он добавлял, что «свои грузы 200», а также раненых военнослужащих они забрали с передовой с собой. Журналист также рассказывал, что бойцы спецназа не брали пленных. Военкор не уточнил, откуда у него данные сведения, сославшись на наличие «некоторой информации».

Перед этим военный корреспондент Владимир Романов также заявлял о северокорейцах в Курской области, которые за два часа установили контроль над Плехово. «Прошлись как ураган ... У противника более 300 военнослужащих "ушли на минус"», — писал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      ЕС в рамках антироссийских санкций разрешил разблокировку хранящегося в депозитариях

      Белоусов призвал завершить формирование двух военных округов в ответ на расширение НАТО

      Министр обороны заявил о планах масштабировать производство «Орешника»

      ИИ уступил человеку в одном навыке

      Стало известно о детонации склада со стратегическими ракетами армии Сирии

      Министр обороны России объявил о разработке новых элементов военной формы

      «Искали возможность релокации денег». Правительство Украины хотели перевезти в Лондон еще до начала СВО

      Мостовой захотел возглавить сборную России

      Путин прокомментировал отправку США наемников и советников на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше