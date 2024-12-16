Песков переадресовал МО вопрос о якобы гибели северокорейцев под Курском

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможной гибели северокорейских военнослужащих в Курской области.

Он предпочел не комментировать данные о появлении в регионе иностранных солдат. «Это вопрос к Минобороны», — сказал Песков.

Перед этим на Украине заявили, что ВСУ якобы нашли в Курской области 30 тел северокорейских военных.

Песков и ранее заявлял, что не имеет данных о солдатах из КНДР в России

19 ноября Песков также указывал, что вопрос о военных из КНДР — «скорее для наших военных, для нашей обороны».

До этого в ноябре пресс-секретарь президента отвечал на подобные вопросы в том же ключе. В октябре он говорил, что не располагает подобной информацией, а также называл данные о северокорейцах в зоне СВО «противоречивой информацией», и призвал относиться к ней так же.

Кроме того, он называл данные «похожими на очередную информационную утку».

Президент России Владимир Путин же в октябре комментировал заявления о наличии снимков с северокорейскими военными в РФ. «Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — говорил он.

Военкоры заявляли, что солдаты из КНДР штурмовали курское село

В декабре появились данные, что солдаты из КНДР участвовали в бою в Суджанском районе и штурмовали село Плехово. Военкор Юрий Котенок утверждал, что бойцы сил специальных операций (ССО) КНДР в начале декабря «прошли два километра по минному полю, молниеносно ворвались в населенник и уничтожили [силы ВСУ]».

При этом он добавлял, что «свои грузы 200», а также раненых военнослужащих они забрали с передовой с собой. Журналист также рассказывал, что бойцы спецназа не брали пленных. Военкор не уточнил, откуда у него данные сведения, сославшись на наличие «некоторой информации».

Перед этим военный корреспондент Владимир Романов также заявлял о северокорейцах в Курской области, которые за два часа установили контроль над Плехово. «Прошлись как ураган ... У противника более 300 военнослужащих "ушли на минус"», — писал он.