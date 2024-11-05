Песков отказался комментировать заявления США о военных КНДР в России

Песков: США сами признают отсутствие подтверждений присутствия армии КНДР в РФ

США сами признают отсутствие подтверждений присутствия военнослужащих армии КНДР на российской территории, поэтому Кремль не комментирует заявления американской стороны. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я не буду ничего говорить на эту тему, потому что все представители США, которые об этом говорят, они к этим утверждениям всегда добавляют фразу: „Вместе с тем окончательных подтверждений американская сторона не имеет"», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что вопрос о помощи российской стороны КНДР в ракетных технологиях следует адресовать Минобороны РФ, а не Кремлю.