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12:10, 31 октября 2024Мир

Песков отправил журналистов в Минобороны за ответом на вопрос о помощи России КНДР

Песков: о помощи РФ КНДР в ракетных технологиях следует спрашивать в Минобороны

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вопрос о помощи российской стороны КНДР в ракетных технологиях следует адресовать Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Я не располагаю такой информацией. Это специализированная информация, и вам нужно, наверное, ее спрашивать в министерстве обороны», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что военные договоренности России и КНДР не должны никого ни пугать, ни заботить. «Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — отметил он.

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      Виктория Кондратьева
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