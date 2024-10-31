Песков отправил журналистов в Минобороны за ответом на вопрос о помощи России КНДР

Песков: о помощи РФ КНДР в ракетных технологиях следует спрашивать в Минобороны

Вопрос о помощи российской стороны КНДР в ракетных технологиях следует адресовать Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Я не располагаю такой информацией. Это специализированная информация, и вам нужно, наверное, ее спрашивать в министерстве обороны», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что военные договоренности России и КНДР не должны никого ни пугать, ни заботить. «Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — отметил он.