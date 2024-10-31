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04:35, 31 октября 2024Мир

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи

ЦТАК: РФ и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Reuters

Москва и Пхеньян подписали соглашение, подразумевающее сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Уточняется, что соответствующий документ был подписан 30 октября в столице КНДР Минцифры РФ и северокорейским Министерством информационной промышленности.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя прокомментировал военное сотрудничество России и КНДР, отметив, что оно соответствует международному праву. Дипломат подчеркнул, что «оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества».

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