Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи

ЦТАК: РФ и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи

Москва и Пхеньян подписали соглашение, подразумевающее сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Уточняется, что соответствующий документ был подписан 30 октября в столице КНДР Минцифры РФ и северокорейским Министерством информационной промышленности.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя прокомментировал военное сотрудничество России и КНДР, отметив, что оно соответствует международному праву. Дипломат подчеркнул, что «оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества».