Порнозвезда раскрыла самые безумные запросы поклонников

Американская порномодель Жасмин Теа рассказала о безумных запросах поклонников, которые она выполняла. Об этом сообщает Creatorzine.

Теа вспомнила, что однажды мужчина попросил ее залезть в полную ванну в одежде: коротких джинсовых шортах, коротком топе и носках. «Он хотел, чтобы я взяла чашку, зачерпнула воду и стала лить себе на голову и лицо, представляя, что это сперма», — добавила она.

Кроме того, порнозвезда должна была делать вид, будто боится забеременеть. По словам Теи, сценарий ее совсем не смутил. Больше всего ей не понравилось ощущение мокрых носков.

Как рассказывает девушка, у нее много поклонников, помешанных на ее подмышках. Также ее часто просят испускать газы на видео. Для этого, как рассказывает Теа, ей приходится сидеть на странных диетах. Всю еду в таких случаях для нее оплачивают заказчики.

Жасмин Теа ушла в секс-индустрию 10 лет назад, чтобы закрыть долги. Сейчас она зарабатывает на съемках эротического контента по индивидуальным запросам и продаже ношеного нижнего белья.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Эбби Роуз рассказала, что восхищается креативностью поклонников. Так, один мужчина написал для нее целую космическую оперу в духе «Звездных войн».

