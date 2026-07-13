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Из жизни
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00:30, 13 июля 2026Из жизни

Порнозвезда раскрыла самые безумные запросы поклонников

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @jasteaa

Американская порномодель Жасмин Теа рассказала о безумных запросах поклонников, которые она выполняла. Об этом сообщает Creatorzine.

Теа вспомнила, что однажды мужчина попросил ее залезть в полную ванну в одежде: коротких джинсовых шортах, коротком топе и носках. «Он хотел, чтобы я взяла чашку, зачерпнула воду и стала лить себе на голову и лицо, представляя, что это сперма», — добавила она.

Кроме того, порнозвезда должна была делать вид, будто боится забеременеть. По словам Теи, сценарий ее совсем не смутил. Больше всего ей не понравилось ощущение мокрых носков.

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Как рассказывает девушка, у нее много поклонников, помешанных на ее подмышках. Также ее часто просят испускать газы на видео. Для этого, как рассказывает Теа, ей приходится сидеть на странных диетах. Всю еду в таких случаях для нее оплачивают заказчики.

Жасмин Теа ушла в секс-индустрию 10 лет назад, чтобы закрыть долги. Сейчас она зарабатывает на съемках эротического контента по индивидуальным запросам и продаже ношеного нижнего белья.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Эбби Роуз рассказала, что восхищается креативностью поклонников. Так, один мужчина написал для нее целую космическую оперу в духе «Звездных войн».

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