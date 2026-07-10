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Из жизни
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00:30, 10 июля 2026Из жизни

Порномодель рассказала о самых необычных запросах поклонников

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Американская порномодель Эбби Роуз рассказала, что восхищается креативностью поклонников. Их самые необычные просьбы она раскрыла для Creatorzine.

По словам 33-летней модели, запросы некоторых клиентов похожи на настоящие сценарии с несколькими персонажами, сюжетными линиями и большим количеством деталей. «Некоторые из этих людей продумывали свои запросы тщательнее, чем я принимаю важные жизненные решения», — отметила она.

Роуз вспомнила, как один мужчина написал для нее целую космическую оперу в духе «Звездных войн». Другой просил отыгрывать ее автомойку. «А еще у него был фетиш на волосы, так что мои волосы были чем-то вроде щеток автомойки», — объяснила она.

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По словам Роуз, ее уже сложно удивить, в основном запросы ее забавляют. «Со временем начинаешь понимать: у каждого своя фишка», — объяснила она. Модель отметила, что готова выслушать любую, даже самую странную, просьбу, если заказчик будет с ней добр. Вежливость — ее главное требование к мужчинам.

Ранее модель OnlyFans из Юго-Восточной Азии с псевдонимом Эрзабель, рассказала о преданности фаната, который ее по-настоящему удивил. Однажды один подписчик продал машину, чтобы тратить больше денег на поддержку ее эротического контента.

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