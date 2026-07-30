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11:07, 30 июля 2026 (обновлено: 11:24, 30 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Полковник объяснил способность ВСУ атаковать территории в 1300 километрах от границы

Полковник Матвийчук: Около 30 процентов БПЛА ВСУ могут долетать до Удмуртии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 30 процентов украинских беспилотников действительно могут преодолевать расстояние от границы до Удмуртии и при этом становиться видимыми для средств противовоздушной обороны только при выходе на ударную позицию, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по предприятию на территории Удмуртии. Об этом сообщила врио главы региона в 1300 километрах от границы Ольга Абрамова.

Матвийчук отметил, что у Украины есть беспилотники, способные преодолевать расстояние в 1300 километров, однако стоит учитывать и другие обстоятельства. Он уточнил, что в России могут действовать диверсионные группы, которые за деньги запускают дроны из заброшенных мест: деревень, СНТ, лесов. Также для этого могут использоваться обычные грузовые машины, в которых устанавливают беспилотники, добавил эксперт.

«Ну и еще один способ, о котором говорят. Я склоняюсь все-таки к тому, что используются без ведома правительства территории, допустим, того же Казахстана для нанесения ударов по России», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали склад маркетплейса Wildberries в Пензенской области. Из-за атаки на логистическом объекте произошло возгорание. Кроме того, в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате атаки Вооруженных сил Украины поврежден многоквартирный дом.

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