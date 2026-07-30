Раскрыта реакция первого пациента на российскую вакцину от меланомы

Гинцбург рассказал о позитивном иммунном ответе пациента на вакцину от меланомы

Организм первого пациента, получившего российскую вакцину от меланомы (рака кожи), дал положительный иммунный ответ. Такую реакцию раскрыл научный руководитель Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Ученый рассказал, что мужчина сейчас в хорошем самочувствии и готов продолжить лечение. У пациента вырабатываются все иммунологически активные соединения, которые необходимы иммунной системе для борьбы с опухолью и метастазами, заверил Гинцбург.

Персонализированную вакцину «Неоонковак» мужчине с раком кожи ввели в апреле. Ее создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии имени Блохина. Выпускает препарат НМИЦ радиологии.

До этого главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что курение, ожирение и диабет повышают риск развития рака.