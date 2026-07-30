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13:09, 30 июля 2026 (обновлено: 13:23, 30 июля 2026)Бывший СССР

Дипломат высказался о дронах ВСУ в небе над Эстонией

Поверенный в делах России Абилов: Дроны ВСУ в небе над Эстонией вызывают тревогу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Эстонией вызывают тревогу у населения, несмотря на попытки властей замять ситуацию. Об этом высказался временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.

«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию как "неизбежные издержки", нахождение в воздушном пространстве страны украинских беспилотников вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — заявил дипломат.

Он также добавил, что власти сознательно замалчивают тему украинских дронов в общественной дискуссии.

Ранее Абилов раскрыл планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией. Временный поверенный в делах России сообщил, что у Таллина нет таких планов.

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