Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 30 июля 2026 (обновлено: 14:29, 30 июля 2026)Мир

Украина получила от ЕК транш на миллиарды евро

Фон дер Ляйен: Украина получила транш на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получила от Европейской комиссии (ЕК) транш на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

«С этим распределением средств мы помогаем Украине защищать свое небо и оборонять свой народ», — написала она.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз и Киев объединяют промышленный масштаб Европы с непревзойденной инновационностью Украины.

Ранее стало известно, что Европейский союз пообещал выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердил набор жестких требований к Киеву для выделения этих средств до конца года. Они включают реформы в так называемой области верховенства права, а также борьбу с коррупцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян предупредил о готовности потребовать у России миллиарды долларов
    Россиянам разрешили мыться во время простуды при определенных условиях
    Гриб предложил обезопасить пешеходов на тротуарах дорожной разметкой
    Акции покинувшего Россию бреда спортивной одежды обрушились
    Туск выступил с заявлением об упавшем в Польше объекте
    США рекордно потратятся на оружие из-за Ирана и Украины
    Украине предрекли серьезные проблемы после ударов по портам Одессы
    Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской
    Стало известно о серьезном ударе для Украины
    Жители российского города пожаловались на вонь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok