Украина получила от ЕК транш на миллиарды евро

Фон дер Ляйен: Украина получила транш на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов

Украина получила от Европейской комиссии (ЕК) транш на 3,47 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

«С этим распределением средств мы помогаем Украине защищать свое небо и оборонять свой народ», — написала она.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз и Киев объединяют промышленный масштаб Европы с непревзойденной инновационностью Украины.

Ранее стало известно, что Европейский союз пообещал выделить Украине 8,3 миллиарда евро и утвердил набор жестких требований к Киеву для выделения этих средств до конца года. Они включают реформы в так называемой области верховенства права, а также борьбу с коррупцией.