Москвичам пообещали возвращение жары

Синоптик Ильин: Жара вернется в Москву на выходных

Жара вернется в Москву и Подмосковье на выходных. Такую погоду жителям столичного региона пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

По словам специалиста, на смену холодным дням в ближайшее время придет значительное потепление. В пятницу, 31 июля, столбики термометров в Москве покажут плюс 24-26 градусов. «Обойдется преимущественно без осадков. В ночные часы стоит ожидать плюс 15-17 градусов Цельсия. Ветер северо-западный, скорость 6-11 метров в секунду», — сообщил Ильин.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в Москве и области ожидается жара до плюс 31 градуса, продолжил синоптик. В ночные часы температура составит около плюс 13-15 градусов, однако в центре столицы, уточнил он, показатель может достигать плюс 20 градусов. «При переменной облачности в субботу обойдется без осадков. Местами кратковременный дождь может быть в воскресенье во второй половине дня», — поделился информацией эксперт.

Что касается атмосферного давления, в ближайшие дни оно не будет существенно меняться. Так, с 744 миллиметров ртутного столба 30 июля столбики барометров повысятся до 750 миллиметров 2 августа, заключил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, напротив, призвал москвичей не ждать жары в августе.