Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:16, 29 июля 2026 (обновлено: 20:31, 29 июля 2026)Экономика

Москвичей призвали не ждать жары в августе

Синоптик Тишковец: Жара не вернется в Москву в августе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Жаркая погода не вернется в Москву и другие регионы Центральной России в августе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет», — написал синоптик.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц окажется в пределах нормы. В Москве она составит плюс 12 градусов ночью и до плюс 21,5 градуса днем. При этом осадков будет больше нормы на 10-20 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновится купальный сезон. Согласно прогнозам, это произойдет в грядущие выходные, 1 и 2 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержан второй участник избиения российского ученого
    Уролог предупредил мужчин о последствиях работы с ноутбуком на коленях
    Любителя мухоморов спасли в Москве
    Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР
    Вероятным убийцей модели из Ромашково оказался бизнесмен-сожитель
    Российскую модель нашли убитой
    Четвертую экономику мира накрыло волной мигрантов
    Москвичей призвали не ждать жары в августе
    В московском ТРЦ началась эвакуация
    Самый загадочный убийца США потребовал нового суда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok