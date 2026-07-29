Москвичей призвали не ждать жары в августе

Синоптик Тишковец: Жара не вернется в Москву в августе

Жаркая погода не вернется в Москву и другие регионы Центральной России в августе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет», — написал синоптик.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц окажется в пределах нормы. В Москве она составит плюс 12 градусов ночью и до плюс 21,5 градуса днем. При этом осадков будет больше нормы на 10-20 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновится купальный сезон. Согласно прогнозам, это произойдет в грядущие выходные, 1 и 2 августа.