Задержан второй участник избиения российского ученого

В Екатеринбурге задержали второго участника избиения ученого РАН Зезина

В Екатеринбурге задержали второго участника избиения ученого Никиты Зезина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным источника, 39-летнему жителю областного центра предъявили обвинение по статье о групповом хулиганстве. Ему грозит до семи лет заключения.

Следствие полагает, что он вместе со знакомым во время конфликта с ученым, который пресекал правонарушение подростков, применил силу. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портив поля, и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.

Зезин был доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (РАН)». В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».