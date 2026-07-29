Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:50, 29 июля 2026 (обновлено: 19:53, 29 июля 2026)Силовые структуры

Задержан второй участник избиения российского ученого

В Екатеринбурге задержали второго участника избиения ученого РАН Зезина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали второго участника избиения ученого Никиты Зезина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным источника, 39-летнему жителю областного центра предъявили обвинение по статье о групповом хулиганстве. Ему грозит до семи лет заключения.

Следствие полагает, что он вместе со знакомым во время конфликта с ученым, который пресекал правонарушение подростков, применил силу. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портив поля, и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.

Зезин был доктором сельскохозяйственных наук, директором ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (РАН)». В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил ему почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержан второй участник избиения российского ученого
    Украинский командир вместо фронта отправил 80 бойцов на стройку своего дома
    Минобороны выпустило заявление после атаки более сотни дронов ВСУ на Россию
    Уролог предупредил мужчин о последствиях работы с ноутбуком на коленях
    Любителя мухоморов спасли в Москве
    Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР
    Вероятным убийцей модели из Ромашково оказался бизнесмен-сожитель
    Российскую модель нашли убитой
    Четвертую экономику мира накрыло волной мигрантов
    Москвичей призвали не ждать жары в августе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok