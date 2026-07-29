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20:49, 29 июля 2026Культура

В сети появились первые кадры и подробности нового сезона «Декстера»

В новом сезоне «Декстера» главный герой будет искать сына и бороться с двумя маньяками
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Декстер» / Matt Infante / Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ раскрыл подробности второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продолжение истории о серийном убийце Декстере Моргане выйдет до конца 2026 года, хотя точная дата премьеры пока неизвестна. Зато были опубликованы первые кадры, на которых вместе с главным героем — Чарли в исполнении Умы Турман и приемный отец Гарри Морган, которого вновь сыграл Джеймс Ремар. Также фанатов порадовали возвращением в сериал детектива Джоуи Куинна.

Сообщается, что во втором сезоне Декстер отправится в Нью-Йорк в поисках своего сына Гаррисона, а также будет противостоять сразу двум маньякам — их роли исполнят Брайан Кокс и Дэн Стивенс.

Ранее сообщалось, что вышедший в январе 2022 года финал сериала «Декстер: Новая кровь» разочаровал зрителей и получил низкие оценки на кинопортале IMDb.

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