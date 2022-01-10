Финал продолжения «Декстера» разочаровал зрителей

Финал сериала «Декстер: Новая кровь» разочаровал зрителей и получил низкие оценки на кинопортале IMDb. Об этом сообщает DTF.

Рейтинг последнего эпизода продолжения «Декстера» составил 4,7 балла из 10. Таким образом, серия оказалась одной из самых низкооцененных на сайте. При этом в целом сиквел получил положительные отзывы.

Сериал «Декстер» об эксперте по брызгам крови Декстере Моргане, работающем в полиции Майами и охотящимся на серийных убийц и маньяков, выходил в эфир с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов проекта.

В 2020 году стало известно, что телеканал Showtime перезапустит сериал «Декстер» и снимет новый сезон истории про охотника на серийных убийц. Летом 2021 года вышел трейлер проекта. По сюжету с завершения прошлого сезона прошло десять лет. Числившийся погибшим после урагана в Майами Декстер перебрался в небольшой город в американском штате Нью-Йорк. Там он работает в оружейном магазине под вымышленным именем.