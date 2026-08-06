Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:08, 6 августа 2026 (обновлено: 03:22, 6 августа 2026)Россия

В России изменят билеты на общественный транспорт

Доросева: С 1 сентября стандартизируют оформление билетов на общественный транспорт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

С 1 сентября 2026 года билеты на общественный транспорт приведут к стандартизированному оформлению. Об этом рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева в беседе с РИА Новости.

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про "красивый дизайн", а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — рассказала Доросева.

В частности, каждый билет должен будет содержать реквизиты самого билета, информацию об условиях поездки и стоимости образования, а также правила перевозки ручной клади и багажа. Ожидается, что изменения позволят сократить число «серых» билетов, а также позволят пассажиру доказать факт оплаты проезда и, при необходимости, предъявить претензии.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки багажа в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, в том числе в такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Ресурс исчерпан». Залужный оценил прогресс Украины на поле боя и признал преимущество России
    Трамп потребовал от Пентагона объяснений по одному вопросу
    Власти США раскрыли число выдворенных украинцев
    Названы особенно привлекательные для комаров люди
    Россиянка описала образ соотечественников за границей словами «люди с каменными лицами»
    Отец Маска назвал вызывающие восхищение черты россиян
    Мужчина пожаловался на грусть своей девушки из-за необходимости использовать секс-игрушки
    Синоптик назвала сроки окончания жары в Москве
    В Германии удивились одному решению Зеленского
    В России изменят билеты на общественный транспорт
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok