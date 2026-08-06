Власти США раскрыли число выдворенных украинцев

РИА Новости: США выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации

За первые шесть месяцев 2026 финансового года — с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го — США депортировали 110 граждан Украины, находившихся под временной защитой от высылки. Как выяснило РИА Новости, изучив данные Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Для сравнения: в 2022 финансовом году таких случаев было всего 10, в 2023-м — 41, в 2024-м — 52. Таким образом, нынешнее число более чем вдвое превышает прошлогодний уровень и почти в три раза — показатели двухлетней давности.

По данным министерства внутренней безопасности США (DHS), в настоящий момент на американской территории находятся около 103,7 тысячи граждан Украины, имеющих статус временной защиты. Этот статус позволяет им легально оставаться в США и официально трудоустраиваться.

Ранее Верховный суд США отклонил инициативу президента Дональда Трампа, направленную на ограничение предоставления гражданства по праву рождения детям мигрантов.