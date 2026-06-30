Верховный суд США заблокировал попытку Трампа покончить с «родильным туризмом»

Верховный суд США признал недействительными ограничения Трампа на выдачу гражданства

Верховный суд США отклонил инициативу президента Дональда Трампа, направленную на ограничение предоставления гражданства по праву рождения детям мигрантов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Суд заявил, что исполнительный указ, изданный Трампом через несколько часов после его инаугурации в прошлом году, не согласуется с 14-й поправкой к Конституции, которая долгое время считалась гарантией гражданства практически каждому, кто родился на территории США», — сказано в сообщении.

Отмечается, что указ Дональда Трампа предусматривал ограничение права на гражданство по рождению для детей, у которых хотя бы один из родителей не является гражданином США или обладателем грин-карты.

21 января 2025 года Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Уточняется, что эта мера будет касаться детей, родившихся спустя 30 дней после вступления указа в силу.