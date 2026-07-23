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17:17, 23 июля 2026Экономика

Покупатели отвернулись от новостроек в Сочи

Nedvex: Число сделок на первичном рынке Сочи сократилось на 56,6 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По итогам апреля — июня 2026 года число сделок на первичном рынке Сочи сократилось на 56,6 процента год к году. О том, что покупатели отвернулись от новостроек в городе-курорта, говорится в исследовании девелопера элитной недвижимости Nedvex, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанный период также сократился объем продаж — с 25,59 миллиарда рублей до 11,19 миллиарда, или на 56,3 процента. В то же время средний бюджет покупки остался практически прежним и составил 27,37 миллиона рублей против 27,14 миллиона годом ранее.

Эксперты отметили, что сейчас рынок проходит период переоценки. Покупательская активность снизилась, при этом структура спроса сместилась в сторону более дорогого предложения. Теперь покупатели совершают меньше сделок, но тщательнее отбирают проекты, оценивая готовность, качество и инфраструктуру проектов.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2026 года выручка 20 крупнейших российских застройщиков жилья упала на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей.

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