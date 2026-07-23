Продажи крупнейших российских застройщиков упали

«Ведомости»: Выручка 20 крупнейших застройщиков жилья в России упала на 6 процентов

По итогам первого полугодия 2026 года выручка от продаж у 20 крупнейших в России застройщиков жилья по объемам текущего строительства упала на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) пишут «Ведомости».

Вместе с тем с учетом всех девелоперов падение составило один процент, а у компаний за пределами топ-20 показатель даже вырос на два процента, до 1,7 триллиона рублей.

Самое сильное падение доходов — почти в два раза — продемонстрировала группа компаний «Самолет», а наибольший рост — на 158 процентов — ССК. В целом из первой двадцатки в минус ушли семь компаний.

Сервис «Пульс продаж новостроек» приводит сравнимую статистику, хотя падение выручки у топ-20 у него несколько выше — минус 8,8 процента. Отдельно у «Самолета» показатель опустился на 51,4 процента, а у ССК вырос на 146,9 процента.

Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская указала, что в условиях ужесточения программы семейной ипотеки и высокой ключевой ставки даже текущий результат отрасли можно считать успехом. Вице-президент по продажам и маркетингу Dogma Жанна Белянкина уточнила, что сложнее всего приходится участникам рынка, представленным в Москве и Санкт-Петербурге, а уже в Московской и Ленинградской областях ситуация заметно лучше.

Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин указал, что вниз всю отрасль тянут результаты лидеров — ГК «Самолет» и ГК ПИК. Также проблемной выглядит ситуация у «Донстроя», который столкнулся с высокой закредитованностью.

Ранее гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин предупредил, что в 2027 году покупки жилья в новостройках с использованием заемных средств могут упасть ниже 45-50 процентов от всего объема сделок. Такой динамике поспособствует ужесточение условий льготной ипотеки.