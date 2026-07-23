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21:45, 23 июля 2026 (обновлено: 21:53, 23 июля 2026)Бывший СССР

Раскрыты подробности о ряде уголовных дел в России против нового главкома ВСУ

RT: Новый главком ВСУ Драпатый проходит в России как фигурант дел о терроризме и геноциде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Михаил Драпатый. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Назначенный Владимиром Зеленским новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый оказался фигурантом сразу нескольких уголовных дел в России. Об этом сообщает RT.

По данным источника в правоохранительных органах, это связано со статьями, касающимися терроризма и геноцида русскоязычного населения. Кроме того, новый главком украинской армии значится в деле о посягательстве на жизнь военнослужащих, уточнили изданию.

Ранее стало известно, что Драпатый проходит обвиняемым по ряду уголовных дел, но не было ясно до конца, о каких конкретно статьях идет речь.

До этого президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Назначенцем на эту позицию стал Михаил Драпатый.

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