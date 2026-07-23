В России заявили о ряде уголовных дел против нового главкома ВСУ

ТАСС: В России Драпатый проходит обвиняемым по ряду уголовных дел

В России новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый проходит обвиняемым по ряду уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Драпатого возбуждено и расследуется ряд уголовных дел», — отметил собеседник агентства, уточнив, что некоторые из них касаются статей о терроризме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

