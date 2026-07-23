Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:24, 23 июля 2026Силовые структуры

В России заявили о ряде уголовных дел против нового главкома ВСУ

ТАСС: В России Драпатый проходит обвиняемым по ряду уголовных дел
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В России новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый проходит обвиняемым по ряду уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Драпатого возбуждено и расследуется ряд уголовных дел», — отметил собеседник агентства, уточнив, что некоторые из них касаются статей о терроризме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США и Иран вновь обменялись ударами. Какие объекты поражены и планирует ли Трамп расширение военной операции?
    В российском регионе беспилотники атаковали объект ТЭК
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
    Людей стали использовать вместо наживки для ловли огромных рыб
    Певица оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья
    Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией
    Сигнал Залужного новому главкому ВСУ объяснили
    Марочко рассказал о преступлениях нового главкома ВСУ
    Названы нетипичные признаки ранней деменции
    Вьетнамский XTC-03 сравнили с российским БТР-90
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok