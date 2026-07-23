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22:06, 23 июля 2026 (обновлено: 22:10, 23 июля 2026)Мир

Дмитриев сделал мрачный прогноз о ЕС

Дмитриев спрогнозировал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) столкнется с тяжелым энергетически кризисом из-за роста цен на нефть и газ. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Как я предсказал год назад уязвимость Ормузского пролива, теперь я полагаю, что будет серьезный энергетический кризис в ЕС», — написал он.

Как отметил Дмитриев, европейцы пострадают из-за того, что их власти ведут борьбу с российскими энергоресурсами ценой их благосостояния.

Ранее глава РФПИ сообщил о резком росте цен на газ в Европе на 50 процентов. По его словам, причиной стал отказ от российского газа, а также надвигающийся энергетический кризис.

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