Дмитриев спрогнозировал тяжелый энергетический кризис в Евросоюзе

Европейский союз (ЕС) столкнется с тяжелым энергетически кризисом из-за роста цен на нефть и газ. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Как я предсказал год назад уязвимость Ормузского пролива, теперь я полагаю, что будет серьезный энергетический кризис в ЕС», — написал он.

Как отметил Дмитриев, европейцы пострадают из-за того, что их власти ведут борьбу с российскими энергоресурсами ценой их благосостояния.

Ранее глава РФПИ сообщил о резком росте цен на газ в Европе на 50 процентов. По его словам, причиной стал отказ от российского газа, а также надвигающийся энергетический кризис.