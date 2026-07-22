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22:02, 22 июля 2026Мир

Дмитриев рассказал о последствиях отказа от российского газа для Европы

Дмитриев заявил о росте цен на газ в Европе на 50 процентов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Европе цены на газ резко выросли на 50 процентов. Причиной тому стал отказ от российского газа, а также надвигающийся энергетический кризис, считает спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорится об уязвимости европейского рынка к росту цен на газ. «Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50 процентов из-за надвигающегося "цунами" энергетического кризиса и отказа от российского газа», — написал он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.

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