Дмитриев рассказал о последствиях отказа от российского газа для Европы

Дмитриев заявил о росте цен на газ в Европе на 50 процентов

В Европе цены на газ резко выросли на 50 процентов. Причиной тому стал отказ от российского газа, а также надвигающийся энергетический кризис, считает спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорится об уязвимости европейского рынка к росту цен на газ. «Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50 процентов из-за надвигающегося "цунами" энергетического кризиса и отказа от российского газа», — написал он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.