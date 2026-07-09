В России спрогнозировали спад продаж на рынке новостроек

Девелопер Жалнин: В 2027 году доля ипотечных сделок на рынке новостроек упадет ниже 45 %

Уже в 2027 году на фоне ужесточения условий льготной ипотеки покупки жилья в новостройках с использованием заемных средств могут упасть ниже 45-50 процентов от всего объема сделок. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

При этом, если дифференцированную ставку по семейной ипотеке введут раньше, чем рыночные ставки снизятся до 12-14 процентов годовых, рынок «первички» может потерять еще 10-15 процентов покупателей, прогнозирует застройщик. Льготные программы, по словам Жалнина, уже действуют в усеченном виде, а рыночная ипотека в ближайшей перспективе не успеет снизиться до массовых ставок. На этом фоне, помимо нововведений по семейной ипотеке, спрос на первичном рынке будут диктовать доступность жилищного кредитования, объем ликвидного предложения на рынке готового жилья, требования банков к минимальному размеру первоначального взноса и доходам заемщиков.

В итоге покупатель будет концентрироваться либо на качественных проектах в привлекательных локациях с готовой инфраструктурой, либо на крайне дешевых компактных студиях, но со своей «изюминкой», считает эксперт. Застройщикам в то же время придется менять концепции строительства и тщательнее продумывать стратегию будущих продаж, чтобы выдерживать конкуренцию. Из-за избирательного спроса слабые проекты с плохой локацией и проигрышной концепцией будут вынуждены делать скрытые и реальные скидки, чтобы наполнять эскроу-счета. В сравнении с проектами в хорошей локации ценовой разрыв может вырасти до 25-30 процентов.

Главные риски покупателей сейчас заключаются в откладывании сделок и вымывании предложения. Также необходимо учитывать постоянное удорожание жилья — с каждым годом себестоимость строительства прибавляет по 10-15 процентов. Лучшей покупательской стратегией на фоне такой турбулентности будет ориентация на собственные потребности, заключил девелопер.

Ранее в Москве подсчитали, сколько времени занимают поиски квартиры. В среднем по столице общий срок покупки жилья в новостройке составляет от трех месяцев до полугода, при этом между просмотром объекта и внесением аванса может проходить всего одна-две недели.