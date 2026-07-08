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22:19, 8 июля 2026Экономика

Срок покупки квартиры в Москве подсчитали

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: На выбор жилья в Москве нередко уходит 75–90 дней
Виктория Клабукова

Фото: SergeyKlopotov / Shutterstock / Fotodom

Нередко на выбор жилья у москвичей, от первого обращения к риелтору до подписания договора, уходит 75-90 дней. Такой результат показало совместное исследование ГК «Страна Девелопмент» и агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как показывает статистика, в среднем по Москве общий срок покупки жилья в новостройке составляет от трех месяцев до полугода. Такую медлительность аналитики объясняют высокими ипотечными ставками, расширением предложения и кропотливым сравнением проектов. При этом окончательное решение большинство клиентов способны принять довольно быстро: в среднем между просмотром объекта и внесением аванса проходить всего одна-две недели.

Также на скорость выбора влияет класс недвижимости. Так, в массовом сегменте сделки заключают в среднем после трех-пяти месяцев раздумий, поскольку здесь покупатель сильно зависит от условий ипотеки, размера платежа и акций застройщика. В бизнес- и премиум-объектах поведение покупателя уже больше продиктовано качеством ремонта, планировкой и степени готовности проекта.

Кроме того, на решительности сказываются и индивидуальные особенности покупателя. К примеру, мужчине, по статистике, требуется не больше пары недель, а у женщин на принятие решения уходит от двух до четырех недель — слабый пол уделяет больше внимание безопасности района, виду из окна и атмосферы ЖК в целом. Дольше всего квартиру выбирают семейные пары — из-за оценки инфраструктуры и планировки, а также долгих обсуждений покупка может затянуться на пару месяцев. Покупая же квартиру для ребенка, родители тратят на поиски три-четыре недели, прежде всего ранжируя варианты в зависимости от близости к вузам. У тех покупателей, кто приобретает жилье для родителей, процесс может занять до трех месяцев — здесь главную роль играет безбарьерная среда, наличие поликлиник, парков и привычного окружения.

Ранее стал известен главный критерий при выборе жилья у москвичей. Как выяснилось, первостепенную роль для столичных жителей имеет наличие в районе детской инфраструктуры.

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