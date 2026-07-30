Россиянка дала советы аэрофобам перед полетом

Российская тревел-блогерша дала советы боящимся летать людям

Российская тревел-блогерша дала советы аэрофобам перед полетом. Об этом она написала в личном блоге «Ты ж турагент» на платформе «Дзен».

«Я и сама иногда ловлю себя на том, что в кресле перед взлетом сижу как на иголках. Поэтому я стала искать что-то, что поможет успокоиться», — призналась она. Во-первых, россиянка рекомендовала боящимся летать людям изучить статистику несчастных случаев. Так, по ее словам, шанс не выжить в самолете менее вероятен, чем кончина от укуса пчелы или удара молнии.

Она рекомендовала выбирать утреннее время вылета, так как в это время меньше перепадов температур, реже случаются грозы. Кроме того, она поделилась недавним открытием — крылья самолета должны трястись. «На самом деле это главный признак того, что самолет исправен. Крылья должны быть гибкими и подвижными. Это сделано специально, чтобы выдерживать нагрузки воздушных потоков», — подчеркнула она. Помимо этого, она напомнила, что посадка с заходом на второй круг — нормальная ситуация.

Также россиянка рассказала, как поступать тем, кто боится тряски. «Если у вас есть возможность выбрать кресло при регистрации, то берите места в передней части салона. Инженеры авиации утверждают, что турбулентность там ощущается значительно слабее, чем в хвосте», — рекомендовала она.

Ранее были раскрыты главные страхи россиян в отпуске. Так, выяснилось, что 31 процент соотечественников в отпуске боятся падения самолета.