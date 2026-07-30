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08:51, 30 июля 2026 (обновлено: 08:53, 30 июля 2026)Россия

В России призвали две страны «не будить лихо» после заявлений о ядерном оружии

Шеремет призвал власти Германии и Японии не будить лихо заявлениями о ядерном оружии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти Германии и Японии «не будить лихо» заявлениями о ядерном оружии. Он высказался об этом в беседе с РИА Новости.

Таким образом Шеремет прокомментировал призыв министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми снять табу на дискуссии о ядерном оружии, а также высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца, допустившего появление новой ядерной доктрины в результате расширения сотрудничества Берлина и Парижа.

«Опрометчивые футуристичные заявления Германии и Японии о своем стремлении осуществить ядерный охват России вызывают неподдельное удивление и беспокойство. Совсем непонятно, зачем "будить лихо", тем более Японии, которая прошла тяжелейшие страдания, связанные с безосновательным применением ядерного оружия по мирным городам Хиросима и Нагасаки», — указал Шеремет.

Появление ядерного оружия в ФРГ и Японии дестабилизирует международные отношения и заведет их в полнейший тупик, заключил депутат.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в НАТО растет обеспокоенность из-за активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ ядерно-оружейной направленности. По данным экспертов, ФРГ в срок до одного года может создать собственное ядерное взрывное устройство.

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