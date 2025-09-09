«Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

Авиакомпания «Победа» сняла ограничения на вес ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади в салонах своих самолетов. К этому привело вынесенное в июне решение суда, который обязал лоукостер увеличить габариты ручной клади.

Общий объем ручной клади не изменился (кроме определенных вещей сверх него) — все вещи, рюкзаки или сумки, которые пассажиры берут с собой, по-прежнему должны помещаться в калибратор размерами 36x30x27 сантиметров.

При этом «Победа» сняла ограничения по весу, а также увеличила габариты одного места ручной клади — с 4х36х30 сантиметров до 15х36х30 сантиметров. Кроме того, авиакомпания увеличит размер пакета с товарами из duty free, разрешенный к провозу сверх ручной клади — он теперь составляет 24х32х10 сантиметров вместо 10х10х5.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

К списку вещей, разрешенных к провозу сверх ручной клади (того объема, что должен помещаться в калибратор), добавили ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Помимо них, по-прежнему дополнительно можно брать с собой букет цветов, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, питание для ребенка в полете, лекарства на время перелета, используемые пассажиром складное кресло-коляска, костыли, ходунки.

В «Победе» отметили, что «идут навстречу клиентам и их потребностям», а также напомнили, что нынешние габариты основной ручной клади в 36х30х27 сантиметров рекомендованы производителем их самолетов — компанией Boeing и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок на число пассажирских кресел.

Прокуратура называла прежние нормы ручной клади злоупотреблением

В июне Щербинский районный суд Москвы обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади, нормативы которой оспаривала прокуратура.

Там просили признать незаконными действия авиакомпании, установившей нормы бесплатного провоза ручной клади габаритами до 4х36х30 сантиметров, и требования к товарам из duty-free. Прокурор счел, что «Победа» злоупотребляет своим правом и, установив минимальные габариты ручной клади, делает невозможным ее использование пассажирами.

Авиакомпания не соглашалась с этим, указывая на противоречия в пунктах 133 и 135 Федеральных авиационных правил №82, обязывающих принимать ручную кладь, вес которой обеспечивает безопасный провоз и, в то же время, принимать ее сверх предусмотренной нормы и, в редких случаях, без учета ее параметров.

Суд в итоге стал на сторону прокуратуры, обязав авиакомпанию установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36х30х27 сантиметров и весом не менее пяти килограммов.