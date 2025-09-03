Пилот спас 167 пассажиров, посадив самолет в поле, и стал фигурантом уголовного дела. В чем его обвинили?

Прокуратура обвинила посадившего самолет с 167 пассажирами пилота Белова

Пилот спас 167 пассажиров, экстренно посадив самолет в поле под Новосибирском осенью 2023 года, и стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о командире пассажирского лайнера компании «Уральские авиалинии» Сергее Белове.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Белова. Ему вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусмотренного статьей 263 УК РФ.

Пилоты самолета Сергей Белов и Эдуард Семенов Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Белов отрицает свою вину

Мужчина отмечает, что два года находился в статусе свидетеля по упомянутому уголовному делу. Тогда как в июле, когда расследование практически было завершено, ему предъявили обвинение. По словам Белова, в материалах дела сплошные нестыковки, однако никакие ходатайства от него не принимаются.

«Первоначально меня считали героем, спасшим жизни людей, а потом в интересах авиакомпании решили сделать виноватым во всех проблемах», — сказал пилот «Российской газете». Он отметил, что поломка произошла не по его вине, а при экстренной посадке не пострадали ни пассажиры, ни члены экипажа.

У самолета отказала гидравлическая система, а позднее закончилось топливо

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — в таком случае у самолета не работают тормозящие заслонки на крыльях.

В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда они решили лететь в Новосибирск, поскольку в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер на полной скорости мог вылететь за ее пределы.

Однако до нового пункта назначения борт не долетел 180 километров из-за нехватки топлива. Это произошло из-за того, что летчики вручную выпустили шасси перед попыткой посадки в Омске, а поднять их не получилось из-за отказа системы. По пути в Новосибирск выросло аэродинамическое сопротивление, что и привело к повышенному расходу топлива. В результате пилотам пришлось приземляться в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» после посадки в поле в Новосибирской области Фото: РИА Новости

На борту находился 161 пассажир, 23 из них — дети, а также 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Белов и второй пилот больше не вернулись к работе

Белов уволился из «Уральских авиалиний» в апреле 2024 года по собственному желанию. «На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля», — заявила представитель авиакомпании.

В это время второй пилот — Эдуард Семенов — находился в отпуске без содержания. Информация о его увольнении появилась в марте текущего года. После произошедшего он прошел курс восстановления, разработанный специально для него. В его программе были теоретическая подготовка, занятия на тренажерах и психологическое тестирование. Мужчина успешно справился с полным циклом теории и должен был приступать к следующему этапу. Однако по результатам врачебно-летной экспертной комиссии его признали негодным к выполнению обязанностей коммерческого пилота и предложили остаться работать в наземной службе, но он отказался.