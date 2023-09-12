Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле из-за отказа гидравлики

Утром 12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в поле в районе села Убинское из-за полного отказа гидравлической системы. На борту находились 170 человек, 23 из них — дети. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а пилотов, посадивших самолет на грунте, назвали героями.

Самолет должен был приземлиться в Омске, но вынужденно сел в поле

Самолет Airbus A320 совершал полет из Сочи и должен был приземлиться в Омске в 07:50 по местному времени, однако в пути подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже, подлетая к Омску, экипаж вышел на связь с диспетчерами, сообщил об отказе гидравлической системы и ушел на второй круг.

Однако после второго круга система не заработала, командир воздушного судна (КВС) принял решение лететь в Новосибирск, так как аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер на полной скорости мог вылететь за ее пределы, поскольку при отказе гидравлики у него не работают тормозящие заслонки на крыльях.

Тем не менее до Новосибирска самолет тоже не долетел. Из-за критической нехватки топлива пилотам пришлось совершать посадку в 180 километрах от города, возле села Убинское. Повышенный расход топлива образовался по причине того, что летчики выпустили шасси вручную перед посадкой в Омске, поднять их было невозможно из-за отказа системы. В итоге на пути в Новосибирск выросло аэродинамическое сопротивление, закончилось топливо и лайнер пришлось сажать на грунте в поле.

Никто из пассажиров не пострадал

По словам пассажирки Алины Захаровой, когда объявили об экстренной посадке, все переглядывались, но были спокойны. Позже стюардессы начали проводить инструктаж по экстренной эвакуации, и тогда появился страх.

«Кто-то пытался спокойно себя вести, кто-то плакал, но в целом все нормально послушали. Многие молились, кто-то друг друга подбадривал, что все будет хорошо. Все друг друга успокаивали. Страшно было, когда стюардессы говорили, как себя вести, где запасные выходы. Тогда приходило уже осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация и неизвестно, выживем мы или нет», — вспоминает Захарова.

Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

По разным данным, в самолете находились от 159 до 170 человек, включая членов экипажа. После посадки всех их эвакуировали из лайнера и доставили в районный Дом культуры ближайшего населенного пункта, где для них организовали пункт размещения с горячим питанием. Позже их автобусами направят в Омск, также авиакомпания и страховая выплатят им по 100 тысяч рублей.

При этом, по данным министерства здравоохранения региона, лишь пяти человекам понадобилась медицинская помощь. «После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген, — говорится в сообщении. — Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы».

Полный отказ гидравлики

После приземления в сети появилась текстовая расшифровка переговоров пилотов и диспетчеров. Согласно их разговору, у самолета произошел полный отказ гидравлической системы.

Гидравлика вытекла полностью, полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет из переговоров пилота «Уральских авиалиний» и диспетчеров

Как пояснил руководитель АНО «ЦРТТ» Алексей Рогозин в своем Telegram-канале, гидравлическая система отвечает за управление рулями, стабилизатором, выпуск и уборку шасси, а также посадочно-взлетную механизацию.

«Отказ гидравлической системы любого типа — это крайне редкий и опасный случай. Безопасная посадка в такой ситуации — это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград. Версий причин сегодня будет много, но очевидно, что множество вопросов будет обращено к исправности самой техники», — отметил Рогозин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области. На место происшествия выехал прокурор. В ведомстве хотят выяснить, как исполнялось законодательство о безопасности полетов.

Также в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ, на месте посадки работает следственно-оперативная группа. При этом, как заявил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов, экипаж севшего в поле лайнера «Уральских авиалиний» отстранят от полетов до конца расследования.