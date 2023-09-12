Российский пассажирский самолет совершил аварийную посадку

«112»: летевший в Омск самолет аварийно сел Новосибирской области

Летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, ранее лайнер подал сигнал тревоги. После этого он пропал с радаров. Уточняется, что на борту самолета находились 159 человек, в том числе 23 ребенка. По предварительным данным, никто не пострадал.