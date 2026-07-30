Названы три требующих обязательного обращения к врачу симптома

Врач Ла Роса: Усталость после еды может указывать на инсулинорезистентность

При появлении трех симптомов необходимо обязательно обратиться в больницу для обследования, утверждает врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса. Его слова передает издание El Confidencial.

Первым симптомом Ла Роса назвал усталость, которая возникает сразу же после еды. Особенно это касается приемов пищи, во время которых человек потребляет большое количество углеводов.

Во-вторых, доктор призвал обследоваться в случаях, когда у человека сильно увеличился объем талии. «Метод измерения заключается в том, чтобы обвести талию измерительной лентой на уровне пупка после выдоха, не напрягая мышцы живота. Затем результат делится на рост, при этом оба измерения проводятся в сантиметрах. Соотношение не должно быть больше 0,5», — пояснил специалист.

Третьим симптомом, требующим обращения в больницу, он назвал появление бородавок, утолщение и потемнение кожи в складках. Ла Роса подчеркнул, что все перечисленные признаки могут указывать на инсулинорезистентность.

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