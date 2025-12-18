Раскрыта диета для мужчин с дефицитом тестостерона

Эндокринолог Островская: Полезные жиры поднимут уровень тестостерона в организме

В некоторых случаях дефицит тестостерона у мужчин можно скорректировать с помощью питания, рассказала врач-эндокринолог Ирина Островская. Диету, которая поможет справиться с дефицитом этого гормона, она раскрыла в беседе с aif.ru.

«Для коррекции уровня тестостерона включайте в рацион полезные жиры и холестерин, из которых "строится" этот гормон, а также яйца, авокадо, оливковое масло и жирную рыбу», — порекомендовала она.

Врач добавила, что важно также включать в рацион микроэлементы, которые помогают поддерживать здоровый гормональный баланс. В их число она включила цинк, который содержится в тыквенных семечках и красном мясе, витамин D, который можно получить из рыбы и яиц, а также магний — в больших количествах он есть в орехах и темном шоколаде.

Кроме того, эндокринолог призвала мужчин избегать жестких диет. Островская объяснила, что организм воспринимает длительный дефицит калорий как сигнал того, что нужно сокращать выработку тестостерона.

