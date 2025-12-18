Реклама

18:29, 18 декабря 2025Забота о себе

Раскрыта диета для мужчин с дефицитом тестостерона

Эндокринолог Островская: Полезные жиры поднимут уровень тестостерона в организме
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

В некоторых случаях дефицит тестостерона у мужчин можно скорректировать с помощью питания, рассказала врач-эндокринолог Ирина Островская. Диету, которая поможет справиться с дефицитом этого гормона, она раскрыла в беседе с aif.ru.

«Для коррекции уровня тестостерона включайте в рацион полезные жиры и холестерин, из которых "строится" этот гормон, а также яйца, авокадо, оливковое масло и жирную рыбу», — порекомендовала она.

Врач добавила, что важно также включать в рацион микроэлементы, которые помогают поддерживать здоровый гормональный баланс. В их число она включила цинк, который содержится в тыквенных семечках и красном мясе, витамин D, который можно получить из рыбы и яиц, а также магний — в больших количествах он есть в орехах и темном шоколаде.

Кроме того, эндокринолог призвала мужчин избегать жестких диет. Островская объяснила, что организм воспринимает длительный дефицит калорий как сигнал того, что нужно сокращать выработку тестостерона.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.

