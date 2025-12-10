Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 10 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

Врач Белоусова: Злоупотребление майонезом повышает риск развития болезней сердца
Наталья Обрядина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. Скрытую опасность этого соуса она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Для производства майонеза используется большое количество подсолнечного масла, что делает его крайне калорийным. Например, на 100 граммов покупного соуса приходится около 700 килокалорий. Из-за этого повышается риск ожирения и избыточного потребления омега-6 жирных кислот, что может привести к ожирению и развитию болезней сердца и сосудов», — предупредила врач.

Кроме того, по ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, которые добавляют, чтобы увеличить срок годности продукта. Эндокринолог объяснила: эти вещества опасны тем, что они повышают риск развития атеросклероза.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

При этом доктор подчеркнула, что совсем исключить майонез из рациона не стоит. Важно просто не злоупотреблять им. Например, можно пару раз в месяц делать салат с этим соусом — для 500 граммов салата будет достаточно двух-трех столовых ложек майонеза, посоветовала врач. В качестве альтернативы она также предложила попробовать заправить салат йогуртом или кефиром.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о скрытой опасности мандаринов. Для сохранения товарного вида эти цитрусовые обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Звезда КВН раскрыла проблему со здоровьем

    Семья с ребенком-инвалидом осталась без единственного жилья из-за «схемы Долиной»

    Экс-чиновник бундесвера со словами «какой пример я подам своим детям?» переехал в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok