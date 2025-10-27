Забота о себе
Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

Диетолог Чише: Цедра мандаринов может вызвать неврологические нарушения
Для сохранения товарного вида мандарины и другие цитрусовые обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут быть опасны для здоровья. Об этом диетолог Дженни Чише предупредила в разговоре с Mirror.

Врач заявила, что для подавления грибков на кожуру цитрусовых часто наносят вещества имазалил и тиабендазол, которые влияют на печень и эндокринную систему. Другие химикаты для обработки тоже могут вызывать неприятные симптомы, такие как раздражение кожи, метаболические и неврологические нарушения.

Чише уточнила, что в малых дозах эти вещества не навредят, но в больших количествах могут представлять опасность. Наибольшим риском она назвала употребление в пищу цедры, а также приготовление из нее различных блюд. Чтобы защитить здоровье, диетолог посоветовала тщательно мыть фрукты, а при использовании цедры в приготовлении пищи очищать ее дополнительно мылом и щеткой.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил об опасности тыквенного латте. По его словам, ароматизатор с тыквой, входящий в состав напитка, содержит сорбат калия, который провоцирует расстройство пищеварения.

