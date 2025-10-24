Забота о себе
16:34, 24 октября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о неожиданной опасности тыквенного латте

Хирург Умнов: Тыквенный латте может уничтожить полезную микрофлору кишечника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: boyarkinamarina / Freepik

Хирург Александр Умнов предупредил россиян о неожиданной опасности популярного сезонного напитка — тыквенного латте. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Умнова, помимо кофе и молока, в этот продукт добавляют сироп. Он содержит очень много сахара, поэтому диабетикам такой напиток противопоказан, предупредил врач.

Кроме того, в состав сиропа, который добавляют в тыквенный латте, входит ароматизатор «тыква». В его составе есть сорбат калия. «[Этот ингредиент] может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике человека, что приводит к расстройствам пищеварения», — добавил Умнов.

Ранее врач Триша Пасричи раскрыла способ увеличить пользу от кофе. По ее словам, чтобы напиток стал полезнее, лучше не добавлять в него сахар, искусственные подсластители и промышленные сливки.

