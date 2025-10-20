Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 20 октября 2025Забота о себе

Врач раскрыла способы увеличить пользу от кофе

Врач Пасричи призвала отказаться от промышленных сливок в кофе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisMArt / Shutterstock / Fotodom

Врач Триша Пасричи дала несколько советов, благодаря которым можно значительно увеличить пользу кофе. Эти способы она раскрыла изданию Infobae.

Во-первых, Пасричи призвала избегать или хотя бы минимизировать потребление сахара и искусственных подсластителей, которые многие люди зачастую в чрезмерном количестве добавляют в кофе. Во-вторых, стоит отказаться и от промышленных сливок, поскольку в них содержится много вредных жиров, добавила она.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, специалистка посоветовала отдавать предпочтение фильтрованному кофе, так как в нем содержится значительно меньше веществ, которые повышают уровень холестерина в крови. Среди альтернатив она назвала молотый, растворимый и декофеинизированный кофе.

Что касается времени употребления, лучше делать это до полудня, чтобы не ухудшить качество сна, добавила Пасричи. Также она пояснила, что кофе стимулирует перистальтику кишечника, поэтому людям, у которых этот эффект ярко выражен, необходимо тщательно планировать его употребление.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как сделать хлеб полезнее. Для этого, по его словам, данный продукт необходимо хранить в морозилке.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала заход на границы ключевого для ВСУ города

    В ЕС раскрыли последствия отказа от расширения

    В Крыму изменили лимит на продажу бензина в одни руки

    Раскрыт план Европы по Украине после встречи Трампа и Зеленского

    Самолет с 189 пассажирами развернулся в небе из-за неприятного запаха

    Фицо жестко ответил Европе на недовольство парадом Победы в Москве

    Появилось видео тайной слежки ФСБ за готовившим теракт на Ставрополье

    Военкор обратил внимание на одну особенность ночной атаки ВСУ на Россию

    Врач раскрыла способы увеличить пользу от кофе

    Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости