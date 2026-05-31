23:08, 31 мая 2026Интернет и СМИ

CNN показал базу запуска дальнобойных дронов ВСУ и раскрыл ее главную особенность

CNN: Запускающие дальнобойные БПЛА подразделения ВСУ не имеют единого центра управления
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые запускают дальнобойные дроны, не имеют единого центра управления. Это их главная особенность, ее раскрыл CNN в репортаже, показывающем одну из таких баз украинских военнослужащих.

По словам представителей программы БПЛА, структура децентрализованная, беспилотники запускаются с десятков разных площадок.

Кроме того, военные рассказали, что используют программное обеспечение с искусственным интеллектом, что дает возможность работать с тысячами дронов одновременно. Также они применяют ложные цели и реактивные БПЛА — некоторые из этих аппаратах отображаются на радарах как ракеты.

«Мы отправили сотни таких аппаратов. Некоторые пустые, некоторые с боевой частью», — уточнил собеседник телеканала.

Уточняется, что ВС России регулярно бьют по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия противника.

Ранее российские «Герани» совершили атаку на военный аэродром Школьный в Одессе, который ВСУ переоборудовали в базу для запуска дальнобойных дронов. ВС РФ сожгли БПЛА, готовившиеся вылететь в сторону России для удара, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

