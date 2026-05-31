CNN показал базу запуска дальнобойных дронов ВСУ и раскрыл ее главную особенность

CNN: Запускающие дальнобойные БПЛА подразделения ВСУ не имеют единого центра управления

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые запускают дальнобойные дроны, не имеют единого центра управления. Это их главная особенность, ее раскрыл CNN в репортаже, показывающем одну из таких баз украинских военнослужащих.

По словам представителей программы БПЛА, структура децентрализованная, беспилотники запускаются с десятков разных площадок.

Кроме того, военные рассказали, что используют программное обеспечение с искусственным интеллектом, что дает возможность работать с тысячами дронов одновременно. Также они применяют ложные цели и реактивные БПЛА — некоторые из этих аппаратах отображаются на радарах как ракеты.

«Мы отправили сотни таких аппаратов. Некоторые пустые, некоторые с боевой частью», — уточнил собеседник телеканала.

Уточняется, что ВС России регулярно бьют по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия противника.

Ранее российские «Герани» совершили атаку на военный аэродром Школьный в Одессе, который ВСУ переоборудовали в базу для запуска дальнобойных дронов. ВС РФ сожгли БПЛА, готовившиеся вылететь в сторону России для удара, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.