23:41, 31 мая 2026Бывший СССР

В Белоруссии заявили об открытой подготовке Запада к войне

Вольфович: Запад открыто готовится к войне в 2030 году
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Запад открыто готовится к войне, хотя угрозы со стороны Москвы и Минска нет. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, его слова приводит телеканал СТВ.

«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают», — сказал Вольфович.

Он отметил, что Россия и Белоруссия не представляют угрозы для Запада, а главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко призывают к диалогу.

Ранее экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон раскрыл ошибку, которую совершил Запад в отношении России. Она заключалась в том, что Запад ошибочно принял терпение России за слабость.

